POL-MTK: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung in Marxheim ++ Einbruch in Restaurant in Diedenbergen ++ Trunkenheitsfahrten ++ Versuchter und vollendeter Diebstahl aus mehreren PKW in Niederhöchstadt

Hofheim (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung in Hofheim-Marxheim

Hofheim am Taunus, Ahornstraße

Samstag, 26.04.2025, 20:20 Uhr

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes in der Ahornstraße in Hofheim Marxheim zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer Bedrohung. Zwei Fahrgäste, ein 33-jähriger türkischer und ein 48-jähriger deutscher Staatsbürger, gerieten mit ihrem Taxifahrer in Streit. Noch während der Fahrt wurde der Taxifahrer von einem der Täter körperlich angegriffen und gegen den Kopf geschlagen. Nachdem der geschädigte Taxifahrer sein Taxi in der Ahornstraße stoppte, stiegen beide Männer aus dem Taxi und schlugen erneut mehrfach auf den Geschädigten ein. Hierdurch stürzt der 51-jährige Taxifahrer zu Boden. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte weiterhin mehrfach gegen den Rücken geschlagen.

Ein Zeuge, ein 20-jähriger Deutscher, eilte dem Taxifahrer zu Hilfe. Dieser führte unerlaubter Weise eine Schreckschusswaffe mit sich und drohte diese einzusetzen, sollten die Täter nicht von dem Taxifahrer ablassen. Eingeschüchtert durch den Zeugen, ließen die Täter letztlich vom geschädigten Taxifahrer ab.

Der Zeuge verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit, konnte jedoch unweit in seinem PKW fahrend angetroffen werden. Hierbei stellte sich außerdem heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen die beiden Aggressoren wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Zeuge, der unerlaubter Weise die Schreckschusswaffe mit sich führte und zur Androhung von Gewalt nutzte, muss sich nun ebenso in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten. Außerdem wurde der 20-Jährige aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln auf die Polizeistation Hofheim verbracht, wo ihm zusätzlich Blut abgenommen wurde. Auch hierfür muss er sich nun in einem weiteren Verfahren verantworten. Der geschädigte Taxifahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

2. Einbruch in Restaurant in Hofheim Diedenbergen

Hofheim am Taunus, Wildsachsener Straße

Sonntag, 27.04.2025, 02:17 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 02:17 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Wildsachsener Straße in Hofheim Diedenbergen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Gastraum der Gastwirtschaft, beschmierte dort eine Videoüberwachungsanlage mit Farbe und entwendete anschließend Bargeld aus einem Kellner-Portemonnaie. Anschließend kann der Täter unerkannt flüchten.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

3. Mehrere Trunkenheitsfahrten in Hofheim

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Hofheimer Straße, Taunusstraße Samstag, 26.04.2025 zwischen 00:42 Uhr und 03:13 Uhr

Samstagnacht wurden durch Beamte der Polizeistation Hofheim insgesamt drei Fahrzeugführer aufgrund vorangegangener Fahrunsicherheiten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollen konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel standen. So konnten zwei Fahrzeugführerinnen unter dem Einfluss von Marihuana und ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain festgestellt werden. Die berauschten Verkehrsteilnehmer mussten sich anschließend einer Blutentnahme auf der Polizeistation Hofheim unterziehen. Eine Weiterfahrt wurde den Beschuldigten untersagt. Der Heimweg musste zu Fuß angetreten werden. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden gegen die drei Verkehrsteilnehmer eingeleitet.

Zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise in keinem der Fälle.

4. Versuchter und vollendeter Diebstahl aus mehreren PKW in Eschborn Niederhöchstadt

Eschborn Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße Freitag, 25.04.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 26.04.2025, 09:00 Uhr

In der Georg-Büchner-Straße in Eschborn Niederhöchstadt haben es unbekannte Täter auf einen Porsche Cayenne abgesehen. Der oder die Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Innere des Fahrzeuges zu gelangen, indem sie versuchten eine der hinteren Fahrzeugtüren aufzuhebeln. Der Porsche hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Täter von dem Fahrzeug abließen und die Flucht antraten. Durch das Hebeln an der Fahrzeugtüre entstand Sachschaden. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

Eschborn Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße Freitag, 25.04.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 26.04.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem weiteren Fahrzeug, einem VW Tiguan, in der Georg-Büchner-Straße in Eschborn Niederhöchstadt zu schaffen. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und entwendeten Bargeld in Höhe von maximal 10 Euro, das im Fahrzeug abgelegt war. Außerdem zerkratzten die Täter den Lack des Fahrzeuges auf der Beifahrerseite, wodurch dem Geschädigten zusätzlicher Sachschaden entstand.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950 zu melden.

