POL-MTK: Raub verhindert +++ Alarmanlage verscheucht Einbrecher +++ Pedelec entwendet +++ Diebe unterwegs +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Tankstellenmitarbeiterin verhindert Raub, Hattersheim, Mainstraße, Samstag, 26.04.2025, 19.38 Uhr

(ro)Eine Mitarbeiterin einer Hattersheimer Tankstelle hat am frühen Samstagabend einen räuberischen Diebstahl verhindert. Ersten Ermittlungen zufolge betrat ein Mann um 19.38 Uhr die Tankstelle in der Mainstraße, bedrohte die Kassiererin verbal und forderte das Geld aus der Kasse. Diese händigte dem Unbekannten, der während seiner Forderung einen Kaffeebecher in der Hand hielt, jedoch kein Geld aus, sodass der Täter unverrichteter Dinge den Verkaufsraum verließ und zu Fuß in Richtung Beethovenstraße flüchtete. Die entsandten Polizeistreifen konnten ihn nicht mehr ausfindig machen. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll an Armen und Hals tätowiert sein. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Alarmanlage verscheucht Einbrecher,

Eschborn, Mergenthaler Allee, Sonntag, 27.04.2025, 04.17 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen flüchteten Einbrecher aus einem Restaurant in Eschborn, nachdem die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten drei Täter eine Scheibe des Restaurants in der Mergenthaler Allee und drangen so ins Innere ein. Nachdem um 04.17 Uhr die Alarmanlage des Objekts ausgelöst hatte, machten sich die Einbrecher eilig ohne Beute aus dem Staub. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Pedelec aus Tiefgarage entwendet,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Mittwoch, 23.04.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 12:00 Uhr

(ro)In Bad Soden hatten es Fahrraddiebe zwischen Mittwoch und Donnerstag auf ein Pedelec abgesehen. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Straße "Zum Quellenpark" und entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes, weißes Pedelec der Marke "Cube" im Wert von über 2600 Euro. Unbemerkt konnten sie samt Beute flüchten. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um sachdienliche Hinweise.

4. Diebe in Hattersheim unterwegs,

Hattersheim, Hölderinring, Samstag, 26.04.2025, 01:35 Uhr bis Sonntag, 27.04.2025, 10:00 Uhr

(ro)Zwischen Samstag und Sonntag waren in Hattersheim Diebe unterwegs. Unbekannte hatten am frühen Samstagmorgen gegen 01:35 Uhr einen geparkten BMW 118d im Visier. Ersten Ermittlungen zufolge betraten sie das Grundstück im Hölderlinweg, auf dem das Fahrzeug abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Portemonnaie, bevor sie sich aus dem Staub machten. Im Anschluss wurden Karten aus der Geldbörse in Frankfurt in mehreren Geschäften verwendet.

Zwischen Samstag 15:00 Uhr und 19:00 Uhr nutzten Diebe eine offenstehende Haustür eines Wohnhauses im Hölderlinring. Die Täter nahmen aus dem Inneren eine Geldbörse sowie ein Handy an sich, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Aus einem roten Hyundai, der zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr auf einem Grundstück in der Grabenstraße abgestellt war, ließen Unbekannte eine Fernbedienung zu einem Garagentor mitgehen, nachdem sie das Fahrzeug nach Beute durchwühlt hatten. Die Polizeistation Hofheim ermittelt in allen Fällen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

5. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Liederbach, Landesstraße 3014, Samstag, 26.04.2025, 21:55 Uhr

(ro)Am Samstagabend kam es im Bereich Liederbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 53-Jähriger befuhr gegen 21:55 Uhr mit seinem Hyundai die Landesstraße 3014 aus Richtung Bad Soden in Richtung der Bundesstraße 8. An der Kreuzung L3014/B8 bog der Hyundai-Fahrer auf die B8 in Richtung Frankfurt ab und übersah nach ersten Erkenntnissen den 33-jährigen Fahrer einer Piaggio, der auf der L3014 aus Richtung Kelkheim in Richtung Bad Soden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Piaggio-Fahrer schwer verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L3014 in diesem Bereich gesperrt, sowohl der Hyundai als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro beziffert.

