PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Transporter gestohlen+++Leichtkraftrad entwendet+++Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt+++Betrunken Unfall verursacht

Hofheim (ots)

1.Transporter gestohlen,

Schwalbach, Wilhelm-Leuschner-Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 01.05.2025, 14.30 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Schwalbach einen Kleintransporter gestohlen. Der weiße Mercedes Sprinter stand seit 19.30 Uhr im eingeschränkten Halteverbot in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr stellten die Verantwortlichen fest, dass das Fahrzeug nicht mehr auffindbar war. Eine Abschleppung kann derzeit ausgeschlossen werden, weshalb nun von einem Diebstahl des Fahrzeugs ausgegangen werden muss. An dem Sprinter waren zuletzt die Kennzeichen "GG-FI 55" angebracht. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Leichtkraftrad entwendet,

Flörsheim, Wicker, Rheingaustraße, Donnerstag, 01.05.2025

(da)Unbekannte haben in Flörsheim (Wicker) ein Leichtkraftrad gestohlen. Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten die Täter auf einen Privatparkplatz in der Rheingaustraße und ließen die grüne Piaggio "RUNNER 125 FX DD SP" mitgehen. Wem die Piaggio, an der zuletzt das Kennzeichen "MTK-LT 132" angebracht war, aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt,

Flörsheim, Wicker, Auf den Bischofsbäumen, Donnerstag, 01.05.2025, 10.40 Uhr

(da)Bei einem Unfall in der Feldgemarkung bei Flörsheim (Wicker) ist am Donnerstag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 77-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Feldgemarkung zwischen der Bundesstraße 40 und der Straße "Auf den Bischofsbäumen" unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie dort an einer Kreuzung nach links in Richtung Weilbach abbiegen, als sie stürzte und sich verletzte. Zeugen fanden die Verunfallte bewusstlos am Wegesrand auf. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Flörsheim bittet weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

4. Betrunken Unfall verursacht,

Schwalbach, Am Kronberger Hang, Donnerstag, 01.05.2025, 22:04 Uhr

(cw)Zu tief ins Glas geschaut hatte am Donnerstagabend ein 39-jähriger Autofahrer in Schwalbach.

Der Mann hatte seinen PKW auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Kronberger Hang" eingeparkt und dabei ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Da Zeugen dies beobachtet hatten, konnte die Polizei den Mann noch auf dem Parkplatz antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest offenbarte den Grund für den Unfall. Der 39-Jährige pustete einen Wert von über zwei Promille. Anstatt in das Lokal ging es für den Fahrer auf das Polizeirevier, wo ihm neben etwas Blut auch sein Führerschein abgenommen wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell