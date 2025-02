Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hombergerstraße/Münchriedstraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (15.02.2025)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagabend auf der Kreuzung Hombergerstraße/Münchriedstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Mercedesfahrer bog von der Georg-Fischer-Straße kommend nach links auf die Münchriedstraße ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 68-Jährigen. Die Ampel zeigte in beiden Richtungen Grünlicht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 23-Jährigen. Ein Test mit einem positiven Ergebnis bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellten die Beamten ebenfalls sicher. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzen sie auf etwa 4.000 Euro, den Schaden am VW auf rund 6.000 Euro.

