Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Raub in der Hafenstraße - Unbekannte bedrohen 11-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (15.02.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem versuchten Raub durch unbekannte Jugendliche ist es am Samstagnachmittag in der Hafenstraße gekommen. Gegen 16.10 Uhr lief ein 11-Jähriger durch die Marktstättenunterführung und anschließend in die Hafenstraße. Bereits in der Unterführung merkte der Bub, dass ihm mehrere Jugendliche folgten. Vor der Hafenhalle sprach ihn einer der vier unbekannten Jugendlichen an und forderte ihn unter Vorhalten eines Messer dazu auf, seine mitgeführte Bauchtasche zu öffnen. Nachdem sich darin keine Wertgegenstände befanden, machte der Jugendliche dem Jungen unmissverständlich klar sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Der 11-Jährige vertraute sich zu Hause seinen Eltern an, die schließlich die Polizei verständigten.

Zu zwei der vier unbekannten Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 15-16 Jahre alt, ungefähr 150 Zentimeter groß, breite Statur. Er trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und ein Cap mit dem Schild nach hinten. Zudem sprach er mit Schweizer Akzent.

Person 2: etwa 16-17 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle, lockige Haare. Er trug eine Sonnenbrille am Hinterkopf und eine Silberkette, zudem einen weißen Pullover und eine schwarze Jacke. Auch er sprach mit Schweizer Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls vor der Hafenhalle und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell