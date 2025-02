Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannter zerkratzt grauen VW Golf - Polizei bittet um Hinweise (15./16.02.2025)

Oberndorf a.N. (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem in der Erlenstraße geparkten Auto, die sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22.00 Uhr und Sonntag, 18.15 Uhr, ereignet hat. Ein unbekannter Täter zerkratzte den auf Höhe der Hausnummer 42 abgestellten grauen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

