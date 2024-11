Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfall gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße "Am Sundheimer Fort" am Samstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr einen dort ordnungsgemäß parkenden Skoda auf der linken Fahrzeugseite touchiert haben. Anschließend verließ der Unbekannte offenbar unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um ein Fahrzeug mit Pritsche gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

