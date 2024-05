Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lavendelweg;

Unfallzeit: 20.05.2024, zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Pfingstmontag in Bocholt ein geparktes Auto. Der dabei beschädigte weiße Opel hatte auf einem Parkplatz am Lavendelweg gestanden. Dort muss es zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell