POL-MTK: +++ Brand in einem Kellerflur +++ Pkw in Flammen +++ Einbruch in Kiosk +++

Hofheim (ots)

1. Brand in einem Kellerflur,

Hofheim am Taunus, Sindlinger Straße,

Freitag, 02.05.2025, 19:14 Uhr

Gegen 19:14 Uhr des gestrigen Freitags wurden die Feuerwehr und die Polizei aufgrund eines Brandes in der Sindlinger Straße in Hofheim alarmiert.

Am Einsatzort konnte eine leichte Rauchentwicklung außerhalb des Mehrfamilienhauses erkannt werden. Durch die Feuerwehr wurde der Brandherd im Keller rasch festgestellt und gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.

Die Brandursache ist im Moment unklar und damit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 aufgenommen.

2. Pkw in Flammen,

Eschborn, Georg-Büchner-Straße,

Samstag, 03.05.2025, 02:08 Uhr

In den Morgenstunden des heutigen Samstags, wurde ein Pkw in einem Parkhaus vermutlich mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug vollständig in Flammen. Der verständigten Feuerwehr gelang es zwar das Feuer zu löschen, der Pkw brannte dabei allerdings vollständig aus.

Durch den Brand wurde das Parkhaus in seiner Statik stark beschädigt sodass es derzeit gesperrt werden musste und nicht zu betreten ist.

Der Gesamtschaden kann im Moment nicht eingeschätzt werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

3. Einbruch in Kiosk,

Hattersheim am Main, Rosengarten,

Freitag, 02.05.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 03.05.2025, 05:50 Uhr

In Hattersheim kam es in der Nacht von Freitag 02.05.25 auf Samstag 03.05.25 zu einem Einbruch in einen Kiosk.

Der bislang unbekannte Täter gelang durch das eingeschlagene Fenster in das Innere des Gebäudes. Daraus konnte er mehrere Zigarettenstangen sowie Bargeld entwenden.

An dem Fenster wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR verursacht. Das Diebesgut wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 aufgenommen.

