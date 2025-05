PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Motorroller entwendet +++ E-Bike aus Tiefgarage gestohlen +++ Turnhallenvandalen festgenommen +++ Berauscht und ohne Führerschein unterwegs +++ Wohnmobil beschädigt - Verursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Motorroller entwendet,

Hattersheim, Höchster Straße, Samstag, 03.05.2024, 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr

(ro)Am Samstag haben Unbekannte in Hattersheim einen Motorroller entwendet. Die Täter näherten sich zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr dem roten Zweirad, das in der Höchster Straße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war, und flüchteten samt diesem. An dem Kleinkraftrad der Marke "Zhejiang Qianjiang" war zuletzt das Kennzeichen "301 GVC" angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. E-Bike aus Tiefgarage gestohlen,

Schwalbach, Berliner Straße, Freitag, 02.05.2025, 13:00 Uhr bis Sonntag, 04.05.2025, 10:30 Uhr

(ro)Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen haben Fahrraddiebe ein E-Bike aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Schwalbach gestohlen. Wie die Täter sich Zutritt zur Tiefgarage des Anwesens in der Berliner Straße verschafft haben, ist bislang unklar. Dort entwendeten sie das mit mehreren Schlössern gesicherte E-Bike und machten sich samt der Beute im Wert von über 3.200 Euro aus dem Staub. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz-weißes Damenrad der Marke "Bergamont". Die Polizeistation Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Turnhalle beschädigt - zwei Heranwachsende festgenommen, Hofheim, Wallau, Rüdesheimer Straße, Sonntag, 04.05.2025, 17:30 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Sonntagnachmittag im Hofheimer Stadtteil Wallau zwei Heranwachsende festgenommen, die zuvor in einer Turnhalle randalierten. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren betraten unbefugt die nicht mehr genutzte Turnhalle in der Rüdesheimer Straße und beschädigten dort mehrere Scheiben und Gegenstände. Dies wurde der Polizei gegen 17:30 Uhr gemeldet. Die entsandten Streifen konnten in der Turnhalle die beiden Heranwachsenden antreffen und festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige an die Mutter des 17-Jährigen übergeben. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

4. Berauscht und ohne Führerschein unterwegs, Hofheim, Wallau, Landesstraße 3017, Montag, 05.05.2025, 02:55 Uhr

(ro)in der Nacht auf Montag war ein Autofahrer berauscht und ohne Führerschein in Hofheim-Wallau unterwegs. Beamte der Polizei Hofheim entschlossen sich gegen 02:55 Uhr den Fahrer eines Tesla zu kontrollieren, der auf der Landesstraße 3017 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem schlug ein Schnelltest positiv auf Cannabis und Kokain an. Dem Mann wurde auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen, bevor er wieder entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

5. Geparktes Wohnmobil beschädigt- Verursacher flüchtet, Schwalbach, Westring, Sonntag, 04.05.2025, 19:35 Uhr

(ro)Am Sonntagabend hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in Schwalbach geparktes Wohnmobil stark beschädigt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 19:35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er im Westring in Höhe der Hausnummer 21 ein stark beschädigtes Wohnmobil feststellte, nachdem er zuvor einen lauten Knall vernommen hatte. Die unfallverursachende Person hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrzeug entfernt, ohne sich um den am Wohnmobil hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro zu kümmern. Wer im Bereich des Westrings am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten, setzt sich bitte mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell