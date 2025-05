PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie des Polizeipräsidiums Westhessen

Hofheim (ots)

Betäubungsmittel und Waffen bei Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt - vier Tatverdächtige festgenommen, Hattersheim, Eppstein, Dienstag, 06.05.2025

(ro)Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am frühen Dienstagmorgen mit einem größeren Kräfteaufgebot insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Frankfurt am Main vollstreckt. An dem Einsatz waren über 50 Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Main-Taunus sowie des Hessischen Präsidiums für Einsatz, unter anderem auch das Spezialeinsatzkommando, beteiligt. Sprengstoff- und Rauschgiftspürhunde waren ebenfalls im Einsatz. Fünf Wohnungen in Hattersheim und Eppstein sowie ein Gartengrundstück in Hattersheim-Eddersheim wurden durchsucht. Bei dem geführten Ermittlungsverfahren sind vier Personen im Alter von 23 bis 32 Jahren tatverdächtig. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein Schusswaffendepot sowie einen illegalen Anbau von Cannabis. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere hundert Euro Bargeld, diverse Handys, eine geringe Menge Amphetamin, etwa zwei Liter eines Opiats, mehrere hundert Gramm Marihuana und Haschisch, zahlreiche Cannabispflanzen sowie einige Waffen, darunter Messer und Schusswaffen samt zugehöriger Munition, aufgefunden und sichergestellt. Vor Ort nahmen die Beamten die vier Verdächtigen vorläufig fest. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger erlitt im Rahmen der Festnahme Verletzungen im Bereich des Gesichts, die im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell