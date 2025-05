PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Gegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen +++ Trickdiebstahl +++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hofheim, Hermann-Löns-Straße,

Dienstag, 06.05.2025, 07:10 Uhr bis 17:15 Uhr

(rk) Am Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim.

Zwischen 07:10 Uhr und 17:15 Uhr brachen Unbekannte in der Hermann-Löns-Straße in die Wohnung eines 51-Jährigen ein und entwendeten Wertgegenstände. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06196-2073-0.

2. Gegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen,

Sulzbach, Bad Soden,

Montag, 05.05.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 06.05.2025, 09:30 Uhr

(rk) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich Sulzbach und Bad Soden aufgebrochen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet.

Zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr haben Diebe mindestens sieben Fahrzeuge auf bisher unbekannte Weise geöffnet und diverse Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Schaden verursachten sie dabei nicht. Die betroffenen Fahrzeuge standen in Sulzbach im Bereich der Rossertstraße, des Neuenhainer Weges, des Antoniterweges sowie der Straßen "Im Erlenfeld" und "Im Haindell". In Bad Soden waren die Freiherr-vom-Stein-Straße und der Akazienweg betroffen. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen. Insgesamt wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von ca. 3.500 EUR erbeutet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 06196-2073-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang ergeht nochmal der Appell der Polizei, Ihre Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen. Erschweren Sie den Tätern ihr Vorhaben. Gelegenheit macht Diebe.

3. Trickdiebstahl,

Hofheim, Chinonplatz,

Dienstag, 06.05.2025, 09:30 Uhr

(rk) Am Dienstagmorgen erbeuteten Diebe in Hofheim eine Geldbörse aus einem Rollator.

Um 09:30 Uhr war ein 71-jähriger Mann aus Hofheim mit seinem Rollator auf einem Feldweg zwischen Rudolf-Mohr-Anlage und Rathaus Hofheim unterwegs, als er nach dem Weg gefragt wurde. Diesen kurzen Moment der Ablenkung nutzte eine weitere unbekannte Person und entwendete die Geldbörse aus dem Rollator des Mannes. Laut des 71-Jährigen sollen die Personen vermutlich etwa zehn Jahre alt gewesen sein und hätten kurze Kleidung getragen. Ihr Aussehen sei mitteleuropäisch gewesen. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06196-2073-0.

4. Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen,

Eppstein-Bremthal, Bundesstraße 455/Landesstraße 3017/Wiesbadener Straße,

Dienstag, 06.05.2025, 18:55 Uhr

(rk) Am Dienstagabend kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 455 mit der Landesstraße 3017 in Eppstein-Bremthal zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Der 29-jähriger Fahrer eines Cupra beabsichtigte von der Wiesbadener Straße (L3017) mit seinem Fahrzeug nach links auf die B455 in Richtung Niedernhausen abzubiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 56-Jährigen aus Eppstein, die mit ihrem Porsche von Niedernhausen in Richtung Eppstein unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Porsche noch in einen Opel Meriva hineingeschoben, welcher in der Wiesbadener Straße hinter dem Fahrzeug des Unfallverursachers wartete. In diesem Fahrzeug befand sich eine 73-Jährige aus Eppstein. Durch den Unfall wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt.

