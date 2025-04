Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Bauernhauses ++

Verden. Am Samstag gegen 20:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Verden ein Brand eines Bauernhauses "An der Windmühle" in Verden, Ortsteil Hönisch, gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise war das Bauernhaus unbewohnt, sodass es zu keinen Personenschäden gekommen ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell