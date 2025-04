Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 27.04.2025

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Sturz mit E-Scooter ++

Verden. Am Samstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Kirchlinteln mit seinem E-Scooter stadtauswärts die Straße Osterkrug, als ein Pkw aus der Einmündung der Anschlussstelle Verden-Ost fuhr. Aufgrund dessen musste der Fahrer des E-Scooters derart abbremsen, dass er zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei dem 37-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von über 1,7 Promille. Den Fahrer des E-Scooters erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden (04231/8060) zu melden.

++ Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei Folgeeinsätzen ++

Am Freitagabend fuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 27 aus bislang ungeklärter Ursache auf den erst drei Monate alten Mercedes eines 34-Jährigen auf. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des 34-Jährigen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Autobahn musste kurzfristig voll gesperrt werden. Als die eingesetzten Polizeibeamten den Verkehr schließlich einspurig an der Unfallstelle vorbeileiten wollten, hatte es ein, hinter der Absicherung wartender, 68-jähriger Verkehrsteilnehmer plötzlich sehr eilig. Er nutzte die ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse, um zwei vor ihm wartende Verkehrsteilnehmer zu überholen. Im Anschluss fuhr er in die mittels Warnbaken errichtete Absicherung auf einen der dort eingesetzten Polizeibeamten zu. Sein gefährliches Handeln zieht nun ein empfindliches Bußgeld nach sich. Ein zusätzlich geführtes ermahnendes Gespräch mit dem 68-Jährigen erzielte bei diesem leider keine Einsicht. Auch ein 47-jähriger PKW-Fahrer hatte es nach der Vollsperrung ebenfalls eilig und übersah eine der aufgestellten Warnbaken, die das Ende der Fahrstreifensperrung signalisierte. Er überfuhr die Warnbake mit seinem PKW. Auch er wird Post von der zuständigen Bußgeldstelle erhalten. Die eingesetzten Beamten blieben zum Glück unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw den verkehrsberuhigten Bereich in der Straße Wienbeck, als unvermittelt ein 7-jähriges Kind auf die Fahrbahn lief. Das Kind stieß seitlich gegen den Pkw und verletzte sich hierbei, sodass es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

++ Mit E-Scooter verunfallt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Samstagabend befuhr ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter samt Mitfahrer die Hohenfelder Straße. Bei dem Versuch, nach links in die Straße Am Klosterholz abzubiegen, übersah der 17-Jährige den bereits im Überholvorgang befindlichen Mercedes eines 29-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der 17-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand infolge des Unfalls Sachschaden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass das Fahren mit einem E-Scooter nur allein erlaubt ist. Eine weitere Person darf nicht mitfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell