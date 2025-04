Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Firmengebäude

Oyten. Bisher unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Dienstagabend, 17.30 Uhr bis Mittwochmorgen, 07.45 Uhr, eine Hintertür eines Firmengebäudes in der Achimer Straße auf. Im Gebäudeinneren wurden weitere Türen aufgehebelt und letztendlich mehrere Werkzeuge und eine Geldkassette entwendet. Der Gesamtschaden belief sich auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, melde sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960.

Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - Fahrradfahrer leicht verletzt

Verden. Am Mittwochmittag gegen 12.00 Uhr befuhr eine 32-jährige Nissan-Fahrerin die Moorstraße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Einmündung Berliner Ring übersah sie einen 21-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf dem Fahrradweg in Richtung Borsteler Weg befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Verwirrte Person springt auf Streifenwagen

Dörverden. Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person auf einem Campingplatz Nähe Dörverden gerufen. Kurz vor dem Erreichen des Einsatzortes wurde der mutmaßliche Randalierer erkannt und sollte kontrolliert werden. Als der Randalierer den Funkstreifenwagen erblickte, rannte dieser ohne erkennbaren Grund auf den Streifenwagen zu, sprang frontal auf diesen und beschädigte dadurch erheblich die Windschutzscheibe. Der Randalierer wurde daraufhin durch die eingesetzten Polizistinnen widerstandslos in Gewahrsam genommen. Aufgrund der Gesamtsituation wurde bei dem 29-jährigen Randalierer eine Blutentnahme durchgeführt und dieser letztendlich in fachärztliche Behandlung gegeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. (Siehe angehängtes Foto vom beschädigten Streifenwagen)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer - Fahrradfahrer leicht verletzt

Osterholz. Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr kam es in der Ritterhuder Straße in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Pkw eines 64-jährigen und einem Fahrradfahrer. Der 64-jährige Ford-Fahrer wollte vom Tankstellengelände auf die Ritterhuder Straße einbiegen. Hierbei übersah er den Jugendlichen auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

