Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Geschäft eingebrochen++Teppich gerät in Brand++Defekter Toaster sorgt für Brandeinsatz++Radfahrer leicht verletzt++18-jährige Radfahrerin verletzt sich leicht+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Geschäft eingebrochen+ Verden. In der Zeit vom 15.04. bis zum 22.04. brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße Piepenbrink ein. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten sie mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster und gelangten darüber in die Räumlichkeiten. Nachdem die Täter Diebesgut erlangt hatten, flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Teppich gerät in Brand+ Achim. In einer Wohnung in der Louis-Otten-Straße geriet am Dienstag, gegen 14 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Teppich in Brand. Im Verlauf kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und anschließend zu offenen Flammen. Dies bemerkten die Nachbarn und verständigten die Feuerwehr. Durch die schnellen Löscharbeiten wurde ein Gebäudeschaden verhindert. Eine 83-jährige Bewohnerin hatte nach ersten Informationen Rauch eingeatmet und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

+Defekter Toaster sorgt für Brandeinsatz+ Verden. Ein defekter Toaster sorgte am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr für einen Einsatz im Seniorenheim in der Straße Hinter der Mauer. Nach ersten Erkenntnissen verklemmte sich ein Toast im Inneren und verbrannte, wodurch das Zimmer verqualmte und den Rauchmelder auslöste. Der 77-jährige Bewohner blieb nach Einschätzung des Rettungsdienstes unverletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

+Radfahrer leicht verletzt+ Achim. Beim Kreisverkehr der Embser Landstraße zum Fritz-Lieken-Eck wurde am Dienstagmittag ein 42 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Skoda übersah den Radfahrer, welcher mit seinem Pedelec die Fahrbahn im Bereich des Kreisverkehrs an der vorgeschriebenen Stelle überquerte und stieß mit ihm zusammen. Er stürzte durch den Zusammenstoß und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.250 Euro.

+18-jährige Radfahrerin verletzt sich leicht+ Verden. Beim Verlassen eines Parkplatzes in Richtung Zollstraße verletzte sich am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, eine 18-jährige Radfahrerin leicht. Nach bisherigen Informationen überquerte sie, ohne auf den Verkehr zu achten, die Zollstraße und fuhr gegen den VW einer 42-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein leichter Sachschaden an dem Pkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell