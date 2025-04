Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Raubüberfall in Spielothek - Polizei sucht Zeugen

Verden. Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Ostertorstraße in einer Spielothek zu einer versuchten Raubtat an eine 36-jährige Angestellte und einem 60-jährigen Kunden durch einen derzeit unbekannten Täter. Der Täter versuchte die Angestellte und den Kunden mittels eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes vermutlich zur Herausgabe von Bargeld zu beeindrucken, was jedoch misslang. Aufgrund der Verhaltensweisen des Kunden und der Angestellten konnte der Täter jedoch zur Aufgabe seiner Tat und zur Flucht bewegt werden. Der Kunde verletzte sich hierbei leicht.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 04231/8060.

Dieser wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 170 cm groß - Schlanke Statur - Helles, kantiges Gesicht - Dunkelblaue Jeans, graue Jacke mit Kapuze, schwarze Gartenhandschuhe, schwarzer Rucksack mit weißem Nike-Zeichen - Maskierung aus hellem Stoff, ähnliches Aussehen wie ein Kartoffelsack

LANDKREIS OSTERHOLZ

Missachtung der Vorfahrt - zwei verletzte Autofahrerinnen

Osterholz. Am Montagmorgen, gegen 09.25 Uhr, kam es auf dem Schierhorster Weg zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 71-jährigen Hyundai-Fahrerin und dem Pkw einer 50-jährigen Kia-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin befuhr den Schierhorster Weg in Fahrtrichtung Sandbergweg. Im Kreuzungsbereich Schierhorster Weg und der Straße Vor der Elm missachtete die Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt der Kia-Fahrerin. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Pkw - Fahrradfahrer stürzt - Pkw-Fahrer flüchtig

Osterholz. Der 21-jährige Fahrradfahrer befuhr am vergangenen Samstag, gegen 22.45 Uhr, die Pennigbüttler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer befuhr ebenfalls die Pennigbüttler Straße in Richtung Innenstadt, übersah den vorausfahrenden Fahrradfahrer und fuhr diesem auf. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden wurde dadurch leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

