POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Montag, 21.04.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Bedrohung eines 68-jährigen Mannes

Osterholz-Scharmbeck - Am späten Sonntagabend kam es auf dem Gelände der Tankstelle in der Ritterhuder Straße zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 68- jährigen Mannes. Der Täter flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrrad vor dem Eintreffen der Polizei. Im Rahmen der Nachsuche wurde der 34- jährige Täter auf seinem Fahrrad unweit der Tankstelle durch die Polizei angetroffen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen, eine Atemalkoholmessung war nicht mehr möglich. Der 34-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Brände im Landkreis Osterholz

Osterholz-Scharmbeck/ Lilienthal/ Schwanewede - Am Sonntagmorgen, gegen 06:17 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle zunächst eine Rauchentwicklung in der Straße An der Kaserne in Schwanewede gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen wurde ein Dachstuhlbrand einer Firmenhalle festgestellt. Für die Löscharbeiten waren mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz. In dem Brandobjekt wurden zahlreiche Gefahrgüter gelagert, sodass auch der Gefahrgutzug zum Einsatz kam. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die genaue Schadenshöhe lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 mitzuteilen.

Drei weitere kleinere Brände beschäftigen die Feuerwehren und die Polizei ebenfalls über die Ostertage.

In Osterholz-Scharmbeck geriet am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne im Garten eines Anwohners in der Straße Garteler Weiden in Brand. Das Feuer sprang auf das angrenzende Gartenhaus über und wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht. Kurz vor Mitternacht wurde ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf den Entstehungsbrand einer Hecke auf einem Grundstück in der Amselstraße in Osterholz-Scharmbeck aufmerksam. Durch das schnelle Handeln des Brandentdeckers konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte noch die letzten Glutherde ab. Am Sonntagnachmittag entstand durch die heiße Asche in einem Holzkohlegrill auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Worphauser Landstraße ein Feuer. Durch das Feuer wurden die hölzernen Dielen zerstört und der Dachüberstand des Mehrfamilienhauses angeschmort. Auch hier wurde der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Landkreis Verden

- Keine presserelevanten Ereignisse -

