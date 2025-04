POL-VER: Obernstraße: Auseinandersetzung vor Shisha-Shop - Polizei sucht Zeugen

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Gebüsch und Briefkasten durch Feuer beschädigt Achim/Uphusen. Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr geriet aus unbekannten Gründen an der Grundschule Uphusen ein Gebüsch in Brand. Die Feuerwehr rückte zur Straße An der Schule aus und löschte die Flammen. Größerer Sachschaden entstand letztlich nicht. Ebenfalls am Dienstag, nur wenige Stunden vor dem Brand des ...

mehr