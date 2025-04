POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden /Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Hoher Sachschaden

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Oytermühle entstand am Mittwoch gegen 10:30 Uhr hoher Sachschaden. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Hyundai auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen Audi aufgeschoben wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Verletzt wurde keiner.

Zwei Verletzte

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Schmiedeberg (L158) wurden am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1:30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer verlor beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen, woraufhin er in den Gegenverkehr rutschte und hier mit einer entgegenkommenden 20-jährigen Seat-Fahrerin kollidierte. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Gegen den Fahranfänger im Audi leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Evakuierung einer Seniorenresidenz - Fehlalarm

Achim/Baden. Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr löste in einer Seniorenresidenz an der Straße Schneiderburg der Brandmeldealarm aus. Mit einem Großaufgebot rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an, vorsorglich wurden zwei Etagen evakuiert. Schließlich stellte sich der Alarm als ein Fehlalarm heraus: Es waren weder ein offenes Feuer noch ein zunächst vermuteter Kabelbrand ausfindig zu machen. Letztlich konnten alle Bewohner und Mitarbeiter zurück in das Gebäude und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrüche an der Bahnhofstraße

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Mittwoch kam es zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch an der Bahnhofstraße. Die unbekannten Täter stiegen in eine Arztpraxis sowie in das Gebäude der Schülerhilfe ein. In beiden Fällen öffneten sie Fenster gewaltsam, um nach Diebesgut zu suchen. Letztlich erlangten sie nur eine geringe Menge Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Der Versuch hingegen, in ein weiteres Gebäude an der Bahnhofstraße einzubrechen, scheiterte an der gut gesicherten Tür. Das Polizeikommissariat Osterholz geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den drei Tagen geben dürfte. Hinweise möglicher nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Einbrecher flüchten mit Bargeld

Osterholz-Scharmbeck. Auf unbekannte Art und Weise drangen in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Poststraße ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, flüchteten sie unter anderem mit Bargeld vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

Audi landet in der Wörpe (mit Foto)

Lilienthal. Ein Fahranfänger sowie sein Mitfahrer wurden am Mittwoch gegen 23:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 20-jährige Sportwagenfahrer befuhr zunächst die Lilienthaler Allee und übersah offenbar, dass er sich dem Einmündungsbereich zur Falkenberger Landstraße näherte. Zeugen zufolge fuhr er bei Rotlicht über die Falkenberger Landstraße hinweg, durchfuhr den gegenüber aufgestellten Zaun und kam letztlich in der dort verlaufenden Wörpe zum Stehen. Der 20-jährige Fahrer sowie sein 21-Jähriger Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem halb im Wasser stehenden Wagen befreien. Sie erlitten leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Am Audi entstand ein Totalschaden. Gegen den Fahranfänger leitete die Polizei Verfahren ein, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

