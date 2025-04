POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden /Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Gebüsch und Briefkasten durch Feuer beschädigt

Achim/Uphusen. Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr geriet aus unbekannten Gründen an der Grundschule Uphusen ein Gebüsch in Brand. Die Feuerwehr rückte zur Straße An der Schule aus und löschte die Flammen. Größerer Sachschaden entstand letztlich nicht. Ebenfalls am Dienstag, nur wenige Stunden vor dem Brand des Buschs, fiel auf, dass der Briefkasten derselben Schule durch ein Feuer beschädigt worden war. Der entstandene Brandschaden blieb auf den Briefkasten begrenzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Brandursachen in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Krad: Fahrschülerin schwer verletzt

Kirchlinteln. Eine 16-jährige Fahrschülerin wurde am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Deelsener Straße (K41) verletzt. Die Jugendliche befuhr im Rahmen einer Fahrstunde die K41 mit dem Krad vor dem dazugehörigen Fahrschulwagen der 39-jährigen Fahrlehrerin, als die 16-Jährige im Kurvenausgang die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Mit schweren Verletzungen wurde die Krad-Fahrerin in eine Klinik gebracht. Am Krad entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Überholmanöver endet mit Unfall

Worpswede. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Waakhauser Straße (K11). Ein 48-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte, andere Fahrzeuge zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über den BMW und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte er mit mehreren kleinen Bäumen, bis er schließlich zum Stehen kam. Der 48-Jährige blieb unverletzt, am BMW entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

