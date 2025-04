Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Imkerwerkstatt eingebrochen++Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge auf Firmengelände+

Landkreis Osterholz (ots)

+In Imkerwerkstatt eingebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. Über die Osterfeiertage brachen bislang unbekannte Täter in eine Imkerwerkstatt in der Straße Am Osterholze ein. In der Zeit vom 17. 04. bis zum 22.04. verschafften sich die Täter mittels Gewalteinwirkung Zutritt in den Werkstattraum. Ob sie etwas entwendeten, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigten Personen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

+Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge auf Firmengelände+ Lilienthal. In der Nacht vom Montag auf Dienstag kam es in den Straße Am Wolfsberg und Zur alten Wörpe zu Kfz-Einbrüchen. Auf dem Gelände Am Wolfsberg gingen sie mehrere Transporter an und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Von den Ladeflächen entwendeten sie diverse Dosen. Aus dem Transporter in der Straße Zur alten Wörpe entwendeten die Täter diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell