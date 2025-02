Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Festnahme nach räuberischem Diebstahl, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Arbeitsbereich Raub/Eigentum, konnte am Mittwoch ein 24-jähriger guineischer Staatsangehöriger wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls in Heilbronn festgenommen werden.

Der Mann steht im Verdacht, am 21. August 2024, gegen 20 Uhr, in einer Filiale eines Discounters am Marktplatz in Heilbronn mehrere Dosen Bier in seinen Rucksack und seine Hosentasche eingesteckt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5848857). An der Kasse soll er lediglich eine weitere Dose bezahlt haben.

Als eine 55-jährige Angestellte des Marktes den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach und ihn aufforderte, seine Hosentaschen und seinen Rucksack zu leeren, soll er zwei Bierdosen aus seiner Hosentasche übergeben, seinen Rucksack jedoch trotz Aufforderung nicht geleert haben. Als die Frau den 24-Jährigen daher bat, sie in das Büro zu begleiten, um dort auf die Polizei zu warten, soll der Mann jedoch zunehmend aggressiv geworden sein. Um sich der Situation zu entziehen, habe er der 55-Jährigen mit einer Bierdose ins Gesicht geschlagen und sei danach mitsamt Rucksack und Beute aus dem Geschäft geflüchtet.

Der bis dato unbekannte Tatverdächtige konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht angetroffen werden. Im Zuge der in den Folgemonaten durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich jedoch der Tatverdacht gegen einen 24-jährigen, in Heilbronn wohnenden, Mann.

Am Mittwoch wurde ein durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragter Durchsuchungsbeschluss an der Wohnanschrift des Mannes umgesetzt. Dabei konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung konnten Beweismittel, darunter die mutmaßliche Tatkleidung, sichergestellt werden.

Noch am selben Tag wurde der 24-Jährige dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

