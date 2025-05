POL-MTK: Raub in Einfamilienhaus +++ Jugendlicher mit Pfefferspray besprüht +++ Diebstahl eines E-Scooter +++ Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheit mit hohem Sachschaden +++ Verkehrstage

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Raub in Einfamilienhaus,

Kelkheim-Eppenhain, Freitag, 09.05.2025, 01:45 Uhr

(emb)In den frühen Morgenstunden wurde ein Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus in Kelkheim-Eppenhain überfallen. Die Täter drangen nachts in das Haus ein, fesselten die Eigentümer und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Täter konnten als Mann und Frau beschrieben werden. Sie sollen um die 30 Jahre alt und maskiert gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

2. Jugendlicher mit Pfefferspray besprüht, Hofheim am Taunus, Am Heiligenstock, Donnerstag, 08.05.2025, 12:00 bis 15:00 Uhr

(emb)Am Donnerstagmittag kam es "Am Heiligenstock" in Hofheim zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Reizstoffs. Zunächst geriet ein 15-Jähriger mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten griffen die Täter den 15-Jährigen körperlich an und sprühten Pfefferspray in seine Richtung. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie konnten als männlich und ca. 14 bis 16 Jahre alt beschrieben werden. Ein Täter trug einen blauen Trainingsanzug, die anderen beiden je eine "Gucci" Kappe und eine "Footkorner" bzw. eine weiße "Nike" Jacke und eine weiße Jeanshose. Hinweise zu den Kontrahenten nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

3. Diebstahl eines E-Scooter,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 08.05.2025, 23:45 Uhr

(emb)Am Donnerstagabend wurde am Main-Taunus-Zentrum ein E-Scooter entwendet. Dieser war zuletzt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt und von unbekannten Tätern entwendet worden. Am E-Scooter der Marke "Zamelux Green" war zuletzt das Kennzeichen "585 WSN" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheit mit hohem Sachschaden, Kelkheim, Taunusstraße, Freitag, 09.05.2025, 02:23 Uhr

(emb)In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht eines alkoholisierten Fahrzeugführers. Ein 29-jähriger Autofahrer war in den frühen Morgenstunden mit seinem weißen BMW auf der Taunusstraße unterwegs. Mutmaßlich alkoholbedingt kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrzeug, welches in der Folge auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 45.500 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nahbereich von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da der 29-Jährige durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde, erfolgte zunächst eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

5. Verkehrstage Ost - Gemeinsame Kontrollen von Kommunen und Polizei, Bad Soden, Eschborn, Schwalbach am Taunus, Sulzbach, Dienstag, 06.05.2025, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(emb)Im Rahmen der "Verkehrstage Ost" führte die Polizeistation Eschborn am Dienstag gemeinsam mit den Ordnungs- und Stadtpolizeibehörden der Kommunen Bad Soden, Eschborn, Schwalbach und Sulzbach mehrere Verkehrskontrollen durch. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen vor allem Handy- und Gurtverstöße im Fokus. An insgesamt vier Örtlichkeiten in den jeweiligen Kommunen wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 75 Fahrzeuge und über 100 Personen. Es konnten 52 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Entsprechende Verfahren gegen die Verkehrsteilnehmer wurden eingeleitet.

