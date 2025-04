Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Mercedes-Fahrer mit Imponiergehabe

Mit unnötigem Lärm fiel ein 20-Jähriger am Freitag in Ulm negativ auf.

Die Polizei führte am Freitag in der Ulmer Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Gegen 21 Uhr war ein Mercedes in der Neue Straße in Richtung Ehinger Tor unterwegs. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug derart stark, dass es zu mehreren Fehlzündungen kam. Auf sein Imponiergehabe folgte unmittelbar eine Kontrolle. Der junge Fahrer räumte den Verstoß ein. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro.

