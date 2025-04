Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autos aufgebrochen

Am Sonntag stahl ein Unbekannter bei Geislingen aus zwei Autos Wertsachen.

Ulm (ots)

Ein VW und ein Mercedes parkten zwischen Türkheim und Geislingen auf einem Parkplatz bei Geiselstein. Zwischen 19.05 Uhr und 19.55 Uhr schlug ein Unbekannter an den Autos jeweils eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere. Aus dem VW stahl er einen Rucksack in dem sich ein Geldbeutel befand. Im Mercedes fand er wohl nichts Brauchbares. Die Polizei Geislingen nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0657568 0658268 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell