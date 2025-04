Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag fuhr eine Frau betrunken gegen ein Geländer

Am Samstag meldete ein Zeuge gegen 19:30 Uhr, dass ein Auto im Saunweg gegen ein Geländer gefahren sei. Der Hyundai war anschließend aufgrund eines Schadens an der Achse nicht mehr fahrbereit. Die 39-jährige Fahrerin wartete an der Unfallstelle auf die Polizisten. Bei ihr war starker Alkoholgeruch wahrzunehmen. Sie konnte den Anweisungen der kontrollierenden Beamten überhaupt nicht Folge leisten. Zudem hatte sie eine hochprozentige Schnapsflasche im Auto dabei. Die Frau sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Ihr wurde Blut abgenommen und sie musste ihren Führerschein abgeben. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Das beschädigte Geländer wurde durch den Bauhof Staig entfernt.

