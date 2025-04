Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Wohnhausbrand

Am Samstagabend rückte die Blausteiner Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Schillerstraße aus.

Ulm (ots)

Um 21 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Ulm mehrere Notrufe aus Blaustein. Die Anrufer teilten mit, dass es an einem Wohngebäude in der Schillerstraße zu einem Brandausbruch gekommen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zur Einsatzstelle.

Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten unverletzt am Einsatzort festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte nach rund einer halben Stunde einen Hecken- sowie teilweisen Gebäduebrand vollständig löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand aus noch ungeklärter Ursache in einer Thujahecke nahe dem Gebäude ausgebrochen. Die Flammen hatten in der Folge auf das Gebäude übergegriffen.

Seitens der Bewohner wird der entstandene Brandschaden auf rd. 20.000 Euro geschätzt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude vom öffentlichen Stromnetz getrennt, ist aber nach wie vor bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

