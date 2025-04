Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht

Am Samstag wurde ein Motorradfahrer von der Sonne geblendet und fuhr gegen ein Auto

Ulm (ots)

Am Samstag fuhren ein Auto und ein Motorrad gegen 17:30 Uhr auf der Altsteußlinger Straße in Richtung Wenzelstein. Am dortigen Zebrastreifen hielt das Auto an, um einer Person das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der 17-jährige Motorradfahrer erkannte den bereits stehenden Seat aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät, fuhr auf und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus Ehingen transportiert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 6.000EUR.

+++++++++++++++++++++0652130

