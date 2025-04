Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeugen

Ilmenau (ots)

Zu zwei auf einer Abstellfläche eines Autohauses in der Straße "Am Vogelherd" geparkten Fahrzeugen begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen in der Zeit zwischen dem 26. März, 18.00 Uhr und dem 31. März, 08.00 Uhr. Anschließend demontierten der oder die Täter die Steuergeräte aus den Mercedes. Zusätzlich zu dem Beuteschaden, entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085675/2025) entgegengenommen. (jd)

