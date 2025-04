LPI-GTH: Voll gesperrt

Eisenach (ots) - Gestern Vormittag befuhr ein 80-jähriger Fahrer eines Skoda die August-Bebel-Straße in Richtung Katharinenstraße. Hierbei kollidierte der Mann mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel eines 32-Jährigen. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 80-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

