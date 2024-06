Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - angebliche Panne

Eine betrunkene 39-Jährige Mercedesfahrerin fährt am Samstagabend mit ihrem Auto gegen den Bordstein.

Ulm (ots)

Am Samstagabend wandte sich eine 39-Jährige Frau hilfesuchend an die Polizei.

Sie wusste nicht so wirklich, wo sie sich befand und weshalb ein Reifen ihres Pkw plötzlich luftleer war. Nach kleineren Fahdungsmaßnahmen, die junge Dame war der Ansicht, dass sie sich in Uhingen in einem Industriegebiet befand, konnten sie und ihr Mercedes in einem Göppinger Teilort festgestellt werden.

Die Polizeibeamten konnten relativ schnell Licht ins Dunkel bringen: Die Frau hatte sich zuvor nach reichlichem Genuß alkoholhaltiger Getränke an das Steuer ihren Pkw gesetzt und war losgefahren. Im Bereich Göppingen-Faurndau rammte sie kurz nach 22.30 Uhr einen Bordstein, weshalb der besagte Reifen luftleer war.

Ein erster Test bei der Fahrzeuglenkerin ergab einen Wert von rund zwei Promille Atemalkohol.

Ihr wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) - 1268122 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell