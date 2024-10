Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte entwenden bei Einbruch in Mauritz Schmuck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang Unbekannte sind am Dienstagabend (15.10., 18:45 - 22:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Birkenweg eingebrochen und haben Schmuck und Goldmünzen entwendet.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und stiegen ins Haus ein. Hier durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertvollem. Die Täter entwendeten Schmuck und Goldmünzen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

