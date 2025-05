PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Randalierer in Linienbus +++ Freizügiger Ladendieb +++ Alarmanlage verscheucht Einbrecher +++ Geldbörse aus Auto gestohlen +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Hofheim (ots)

1. Randalierer in Linienbus,

Hattersheim, Danziger Straße, Samstag, 10.05.2025, 06:25 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein Mann am frühen Samstagmorgen in einem Linienbus randaliert. Der Polizei wurde gegen 06:25 Uhr ein Randalierer in einem Bus gemeldet. Mehrere Fahrgäste würden ihn momentan festhalten. Die Streifen eilten zur Danziger Straße. Dort trafen sie die Beteiligten an. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Aggressor zunächst seine Füße auf einem Sitz abgestellt. Nachdem er darauf angesprochen worden war, schlug er unvermittelt mit einem Tennisschläger um sich. Hierbei zerstörte er ein Display des Busses. Im Anschluss schlug er nach Fahrgästen und verletzte einen leicht. Außerdem hatte er versucht, die Fahrgäste zu bestehlen. Der Randalierer war so außer sich, dass ihn mehrere Personen bis zum Eintreffen der Streifen festhalten mussten. Der 30-jährige Mann wurde hierdurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf musste er zur Abklärung seines Gesundheitszustandes vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

2. Freizügiger Ladendieb,

Hofheim, Diedenbergen, Wickerer Weg, Freitag, 09.05.2025, 14:05 Uhr

(ro)Am Freitag hat die Polizei einen Ladendieb in Hofheim-Diedenbergen festgenommen, der sich zuvor auch entblößt hatte. Der Mann hatte zunächst Lebensmittel aus einem Regal eines Supermarktes entnommen und das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Auf dem Parkplatz sprach ihn eine Mitarbeiterin darauf an, woraufhin er ihr die Ware wieder aushändigte. Sowohl auf dem Parkplatz als auch zuvor im Einkaufsmarkt hatte der 41-Jährige sich entblößt. Eine herbeigerufene Streife nahm ihn fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

3. Alarmanlage verscheucht Einbrecher,

Kriftel, Frankfurter Straße, Samstag, 10.05.2025, 01:30 Uhr

(ro)Die Alarmanlage eines Kiosks in Kriftel hat in der Nacht zum Samstag Einbrecher verscheucht. Die Täter machten sich gegen 01:30 Uhr an dem Gebäude in der Frankfurter Straße zu schaffen und versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem die Alarmanlage des Kiosks auslöste, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und machten sich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Geldbörse aus Auto gestohlen,

Bad Soden, Neuenhain, Unterer Schellenberg, Samstag, 10.05.2025, 22:00 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 09:45 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain haben Diebe in der Nacht zum Sonntag eine Geldbörse aus einem geparkten Auto gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren weißen Tesla am Samstagabend, 22:00 Uhr in der Straße "Unterer Schellenberg" abgestellt. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass Unbekannte im Laufe der Nacht unter anderem ein Portemonnaie entwendet hatten. Im Anschluss daran wurden mit einer Bankkarte noch unberechtigte Abbuchungen vorgenommen.

Fahrzeugaufbrüchen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben, oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

Die Polizeistation in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9596-0 um sachdienliche Hinweise.

5. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 10.05.2025, 22:45 Uhr

(ro)In Flörsheim ist am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Ein 32-Jähriger Fahrer eines Mazda befuhr gegen 22:45 Uhr die Wickerer Straße in Richtung Höllweg. Vor dem "Gisbert-Beck-Kreisel" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Die aufnehmenden Beamten stellten schnell fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daher wurde dem Mann Blut von einem Arzt abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 5.000 Euro beziffert.

