PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher lösen Alarmanlage aus +++ Scheibe eingeschlagen +++ Mehrere Fahrzeuge angegangen +++ Motorroller entwendet +++ Mülltonne angezündet +++ Meldung der Polizeiautobahnstation - Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Einbrecher lösen Alarmanlage aus,

Bad Soden, Alleestraße, Montag, 12.05.2025, 04:08 Uhr

(ro)Unbekannte lösten am frühen Montagmorgen die Alarmanlage eines Gebäudes in Bad Soden aus. Die Täter näherten sich dem Haus in der Alleestraße und warfen mit einem Stein die Scheibe eines Büros im dritten Stock ein, um sich so Zutritt zu verschaffen. Hierdurch ertönte um 04:08 Uhr der akustische Alarm, sodass die Einbrecher sich eilig das Weite suchten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Scheibe eingeschlagen,

Hattersheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 11.05.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 12:20 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montag die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen. Die Täter näherten sich dem Laden in der Frankfurter Straße und schlugen eine Fensterscheibe ein. Ein dort stehender Schrank verhinderte, dass die Einbrecher in den Kiosk gelangten, sodass sie unverrichteter Dinge von Dannen ziehen mussten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mehrere Fahrzeuge angegangen,

Hattersheim, Bahnhofplatz, Freitag, 09.05.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 08:30 Uhr

(ro)Im Laufe des Wochenendes trieben in Hattersheim Autoaufbrecher ihr Unwesen. Sie hatten es auf mindestens sieben geparkte Fahrzeuge abgesehen. Die unbekannten Täter drangen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die am Bahnhofsplatz geparkten Autos verschiedener Marken ein, indem sie eine Fahrzeugscheibe einschlugen. In vier Fällen versuchten sie zudem vergeblich die Fahrzeuge kurzzuschließen. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten sie Zigaretten und ein Ladekabel, bevor sie sich aus dem Staub machten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, setzt sich bitte mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

4. Motorroller entwendet,

Hattersheim, Vogelweidestraße, Sonntag, 11.05.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 06:30 Uhr

(ro)Einen Motorroller hatten Diebe in Hattersheim in der Nacht zum Montag im Visier. Die Unbekannten näherten sich zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr dem roten Kleinkraftrad der Marke "Taiwan Golden Bee", das in der Vogelweidestraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war. Sie entwendeten den Roller im Wert von 400 Euro und flüchteten samt diesem. An dem Zweirad war zuletzt das Kennzeichen "043 CFS" angebracht. Die Polizeistation Hofheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

5. Mülltonne angezündet,

Hochheim, Aichgasse, Montag, 12.05.2025, 21:30 Uhr

(ro)In Hochheim haben Jugendliche am Montagabend eine Mülltonne angezündet.

Der Polizei wurden gegen 21:30 Uhr drei Jugendliche gemeldet, die auf einem Spielplatz in der Aichgasse eine Mülltonne in Brand setzten. Nachdem die aufmerksamen Zeugen die Jungen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ansprachen, machten sich diese in Richtung des Bahnhofs aus dem Staub. Die entsandten Steifen konnten das Trio nicht mehr ausfindig machen. Ein Jugendlicher soll einen schwarzen Trainingsanzug mit Aufdruck eines Fußballvereins getragen und einen blauen Turnbeutel mitgeführt haben. Seine Begleiter sollen mit einem orangefarbenen Kapuzenpullover sowie einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein. Passanten konnten das Feuer schnell löschen, sodass nur ein geringer Schaden am Mülleimer entstand.

Wer weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten, Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, AS Raunheim - AK Wiesbaden, Montag, 12.05.2025, 08:49 Uhr

(be)Am Montagmorgen gegen 08:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe von Flörsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Fahrerin oder ein Fahrer eines dunklen PKW mit dem Teilkennzeichen Groß-Gerau war zwischen den Anschlussstellen Raunheim und dem Wiesbadener Kreuz auf der zweiten Spur von rechts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bremste der dunkle PKW plötzlich stark ab. Ein direkt folgender VW Tiguan konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein weiterer 40-jähriger Fahrer eines BMW X3 erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das mittlere Fahrzeug auf. Die Fahrerin oder der Fahrer des unfallverursachenden dunklen PKW setzte anschließend die Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die beiden anderen Fahrzeuge mussten aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Die beiden 37 und 40 Jahre alten Fahrer des VW Tiguan und dem BMW X3 wurden leicht verletzt und mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden mittleren Spuren mussten für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Der Verkehr wurde links und rechts an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11000EUR

Hinweise zu dem unbekannten dunklen PKW mit der Teilkennzeichen Groß-Gerau nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell