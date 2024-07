Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Drei Unbekannte stehlen Geldautomaten in Wunstorf-Steinhude

Hannover (ots)

Am heutigen Montag, 29.07.2024, haben drei bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der "Meerstraße" in Wunstorf gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Wunstorf ereignete sich der Diebstahl gegen 05:10 Uhr in der "Meerstraße" in Wunstorf-Steinhude, die als "Strandterrasse" am Steinhuder Meer bekannt ist. Drei bislang unbekannte Täter rissen den Geldautomaten in der Straße aus der Verankerung und verluden diesen in das Fluchtauto. Anschließend flüchteten sie mit einem weißen Transporter mit Hamelner Kennzeichen. Bei der Flucht ließen die Täter zunächst die Heckklappe des Kastenwagens offen. Nach Angaben einer Zeugin, die den Notruf gewählt hatte, waren die drei Unbekannten maskiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Wunstorf unter der Telefonnummer 05031-96940 in Verbindung zu setzen. / db, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell