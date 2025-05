PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe bestehlen Seniorin +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrzeugteile abmontiert +++ Lkw schiebt Pkw vor sich her

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Flörsheim, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 15.05.2025, 11:35 Uhr

(ro)Eine Frau ist am Donnerstag in Flörsheim Opfer von Trickdieben geworden. Ein Pärchen sprach die Seniorin gegen 11:35 Uhr in der Eisenbahnstraße an. Anschließend lenkten beide die Frau geschickt ab und ließen sie einen Zettel vorlesen. Den Dieben gelang es währenddessen, die Geldbörsen der Raunheimerin aus der Tasche am Rollator zu entwenden. Mit dieser Beute flüchtete das Pärchen dann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach einem Mann und einer Frau. Beide sollen von kräftiger Statur, etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sein und Taschen mit sich geführt haben. Der Mann war mit einer braunen Jacke und einer Hose bekleidet. Seine Komplizin trug eine Hose und ein braunes Oberteil. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Werkzeug, Hofheim, Diedenbergen, Casteller Straße, Donnerstag, 15.05.2025, 11:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(ro)In Hofheim-Diedenbergen hatten es Einbrecher auf Schmuck und Werkzeug abgesehen.

Zwischen 11:00 Uhr und 20:45 Uhr machten sich die Täter zunächst an der Haustür eines Anwesens zu schaffen, diese hielt jedoch den Hebelversuchen stand. Schließlich stiegen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Im Inneren durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Werkzeug machten sich die Einbrecher aus dem Staub.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

3. Einbruch in Wohnheim,

Bad Soden Neuenhain, Georg-Rückert-Straße, Freitag, 16.05.2025, 02:42 Uhr

(ro)In der Nacht zu Freitag kam es in Bad Soden-Neuenhain zu einem Einbruch in ein Wohnheim. Um 02.42 Uhr teilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter der Polizei mit, dass er verdächtige Geräusche gehört habe. Die Beamten durchsuchten das Gebäude nach möglichen Einbrechern, nachdem sie feststellten, dass Unbekannte zuvor eine Tür des Gebäudes in der Georg-Rückert-Straße aufgehebelt hatten. Hierbei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Von den Tätern, die sich im Inneren auch gewaltsam Zutritt zu Büroräumen verschafft hatten, fehlt bislang jede Spur. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

4. Kellertür aufgehebelt,

Flörsheim, Wicker, Klingfloßstraße, Montag, 12.05.2025, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 15.05.2025, 18:15 Uhr

(ro)Einbrecher hatten zwischen Montag und Donnerstag ein Einfamilienhaus in Flörsheim-Wicker im Visier. Die Täter begaben sich im genannten Zeitraum in den rückwärtigen Bereich des Anwesens in der Klingfloßstraße und drangen über eine Kellertür ins Innere des Wohnhauses ein. Mehrere Räume wurden durchsucht, bevor die Unbekannten von dannen zogen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

5. Fahrzeugteile abmontiert,

Hofheim, Diedenbergen, Casteller Straße, Dienstag, 06.05.2025 bis Mittwoch, 14.05.2025

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen haben Diebe in den vergangenen Tagen Fahrzeugteile entwendet. Die Täter näherten sich zwischen Dienstag, 06.05.2025, und Mittwoch, 14.05.2025 dem Gelände eines Autohauses in der Casteller Straße und montierten an einem Audi A4 die Spiegelgläser ab. Darüber hinaus entwendeten sie noch die Kunststoffabdeckung eines BMW. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

LKW schiebt PKW vor sich her,

Bundesautobahn 3, Gem. Hochheim-Massenheim, Donnerstag, 15.05.2025, 07:10 Uhr

(be)Am Donnerstagmorgen gegen 07:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Wiesbaden in der Höhe Hochheim-Massenheim. Ein 42-jähriger ukrainischer LKW-Fahrer befuhr mit einem slowakischen Sattelzug die mittlere Fahrspur der Bundesautobahn 3 aus Köln kommend in Richtung Frankfurt. Vom Autobahnzubringer der Bundesautobahn 66 kommend befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Mercedes die rechte Spur der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der LKW wechselte von der mittleren auf die rechte Spur und übersah hierbei den neben sich fahrenden PKW. Bei dem Fahrmanöver drehte sich der PKW und wurde von dem Sattelzug einige Meter geschoben, ehe der LKW-Fahrer die Situation erfasste. Kein Beteiligter wurde verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von knapp 16.000 EUR.

