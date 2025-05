PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung auf dem Eschenfest +++ Trickdieb erbeutet Umhängetasche +++ Dreiste Diebin +++ Einbrüche

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung auf dem Eschenfest, Eschborn, Rathausplatz, Samstag, 17.05.2025, 23:00 Uhr

(emb)Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Eschenfest am Rathausplatz in Eschborn. Gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen Standbetreibern und mehreren Jugendlichen gemeldet. Die Jungen seien zuvor mehrfach mit einem Fahrrad durch die enge Menschenmenge gefahren. Die Jugendlichen sollen öfter aufgefordert worden sein, dies zu unterlassen. Daraufhin hätten sich zunächst verbale Streitigkeiten entwickelt, die schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Unmittelbar bei Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Jugendliche von der Einsatzörtlichkeit. Ein Jugendlicher wurde von anwesenden Personen festgehalten und konnte an die Polizei übergeben werden. In der Folge wurden zwei Anzeigen wegen Körperverletzungs-, und Beleidigungsdelikten sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

2. Trickdieb erbeutet Umhängetasche,

Flörsheim, Wicker, Friedensstraße, Samstag, 17.05.2025, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Wicker war am Samstag ein Trickdieb unterwegs. Der Mann erschlich sich gegen 13:00 Uhr unter dem Vorwand, der Bewohner müsse eine Unterschrift leisten, Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Friedensstraße. In der Wohnung verwickelte der Trickdieb den Mann längere Zeit geschickt in ein Gespräch, sodass erst im Nachhinein auffiel, dass der Unbekannte eine Umhängetasche mitgehen ließ. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, er soll ein helles Hemd getragen haben. Nachdem er das Haus verlassen hatte, soll er in Richtung der Straße "Am Graben" gelaufen sein und dort auf eine weibliche Begleitung getroffen sein, die etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein soll. Die Polizeistation Flörsheim bittet unter der Rufnummer (06145) 5476-0 um Hinweise.

3. Dreiste Diebin,

Liederbach, Oberliederbach, Wachenheimer Straße, Donnerstag, 15.05.2025, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(ro)Eine Seniorin ist am Donnerstag in Liederbach-Oberliederbach einer dreisten Diebin aufgesessen. Die Unbekannte gab sich als Putzhilfe aus und hielt sich zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr im Haus der Oberliederbacherin auf. Währenddessen nahm sie mehrere Schmuckstücke an sich, bevor sie ihren Dienst beendete. Das Fehlen des Schmucks fiel der Bewohnerin erst im Nachgang auf. Die Diebin wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit schulterlangen, glatten, blonden Haaren beschrieben. Sie hatte hellrosa-farbene künstliche Fingernägel und trug weiße Turnschuhe. Wer zwischen 15:30Uhr und 16:30 Uhr im Bereich der Wachenheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder weitere Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzt sich bitte mit der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung.

4. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden, Waldstraße, Samstag, 17.05.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 16:30 Uhr

(ro)Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag hatten es Einbrecher auf ein Wohnhaus in Bad Soden abgesehen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam über eine Tür in das Anwesen in der Waldstraße ein. Nachdem sie feststellen mussten, dass über diese Räumlichkeiten kein Zugang zum restlichen Gebäude möglich ist, kletterten die Kriminellen auf den Balkon im 1. Stock und zerstörten dort die Tür mit einem Stein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und machten sich mit Bargeld und Schmuck aus dem Staub. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

5. Automaten in Firmengebäude aufgehebelt, Hofheim, Hattersheimer Straße, Freitag, 16.05.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 05:05 Uhr

(ro)In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte mehrere Automaten in einem Firmengebäude in Hofheim aufgehebelt. Die Täter näherten sich zwischen 21:00 Uhr und 05:05 Uhr dem Bürogebäude in der Hattersheimer Straße und gelangten über die Tür der Kantine ins Innere. Hier hebelten sie mehrere Snack- und Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin befindlichen Bargeld. Samt Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

6. Café angegangen,

Kriftel, Frankfurter Straße, Samstag, 17.05.2025, 21:30 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 06:30 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher in ein Café in Kriftel eingestiegen. Zwischen 21:30 Uhr und 06:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt, indem sie die Eingangstür des Cafés in der Frankfurter Straße aufhebelten. Sie durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten im Anschluss über ein Fenster im hinteren Bereich. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist bislang unklar. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

7. Jugendhaus aufgebrochen,

Kriftel, Staufenstraße, Freitag, 16.05.2025, 16:50 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 09:50 Uhr

(ro)Am Wochenende haben Unbekannte ein Jugendhaus in Kriftel aufgebrochen. Zwischen Freitag, 16:50 Uhr und Sonntag, 09:50 Uhr begaben sich die Täter zu dem Jugendhaus auf dem Gelände einer Schule in der Staufenstraße und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Im Inneren suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

