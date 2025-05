POL-MTK: +++ Tödlicher Verkehrsunfall +++

Hofheim (ots) - 1. Trickdiebe bestehlen Seniorin, Flörsheim, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 15.05.2025, 11:35 Uhr (ro)Eine Frau ist am Donnerstag in Flörsheim Opfer von Trickdieben geworden. Ein Pärchen sprach die Seniorin gegen 11:35 Uhr in der Eisenbahnstraße an. Anschließend lenkten beide die Frau geschickt ...

mehr