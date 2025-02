LPI-SHL: Täter auf frischer Tat ertappt

Bad Salzungen (ots) - Am 14.02.2025 gegen 20:03 Uhr meldete der 56jährige Geschädigte über den Notruf, dass er von einem Bekannten bedroht wird. Der 44jährige Täter hatte zusammen mit dem Geschädigten in dessen Wohnung in Bad Salzungen, Martin-Luther-Straße reichlich Alkohol konsumiert. Irgendwann gerieten die Beiden in Streit, in dessen Folge der Täter dem Geschädigten dann drohte ihm ein Messer in den Kopf zu ...

mehr