POL-MTK: Gemeinsam sicher zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Einladung für Fachkräfte zur Veranstaltung #AKTIONSCHUTZSCHILD im Rahmen der Kampagne "Brich dein Schweigen"

Hofheim

Die hessische Polizei setzt ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE" mit der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" auch in diesem Jahr konsequent fort. In Kooperation mit vielen Netzwerkbeteiligten veranstaltet die hessische Polizei hierzu im Rahmen der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" nun die Veranstaltungsreihe #AKTIONSCHUTZSCHILD für Kindertagesstätten, Grundschulen sowie Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen.

Diese Bemühungen sind ebenso wichtig wie notwendig: Kinder sind auf Fachkräfte angewiesen, die aufmerksam und handlungsfähig sind. Sie brauchen erwachsene Ansprechpersonen, die wissen, wie Täter und Täterinnen agieren, welche Signale betroffene Kinder aussenden und welche Wege der Hilfe es gibt. Sexueller Missbrauch findet vor allem dort statt, wo Täter und Täterinnen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen gegenüber Kindern ausnutzen. Gemeinsam mit den Netzwerkmitgliedern möchten wir einen Einblick und Hinweise zu dem Kriminalitätsphänomen des sexuellen Missbrauchs, zu einem möglichen Erkennen von potentiellen Opfern, zu Empfehlungen im Umgang, zu Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten sowie zu Schutzkonzepten und Opferschutz geben. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Möglichkeiten des Erkennens von Missbrauch zum Schutz der Kinder besprechen.

Am Dienstag, den 27. Mai 2025, von 14 bis 17 Uhr, findet daher im Landratsamt des Main-Taunus-Kreises eine Veranstaltung zur #AKTIONSCHUTZSCHILD der hessischen Polizei zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt statt.

Diese Veranstaltungsreihe richtet sich ausschließlich an pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Kindertagespflegepersonen. Interessierte aus den genannten Bereichen sowie Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Für Rückfragen und Anmeldung steht Ihnen das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079 232 (Jugendkoordinatorin Kriminaloberkommissarin Jaqueline Hemmerich) oder per Mail unter jugendkoordination.maintaunus.ppwh@polizei.hessen.de zur Verfügung.

