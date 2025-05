PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rabiater Ladendieb +++ Einbrecher verscheucht +++ Medizinischer Notfall ursächlich für tödlichen Verkehrsunfall +++ Motorradfahrer gestürzt

Hofheim (ots)

1. Rabiater Ladendieb,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 21.05.2025, 17:45 Uhr

(ro)Am Mittwoch war ein rabiater Ladendieb in Bad Soden unterwegs.

Der Mann entnahm eine Getränkedose aus einem Regal eines Discounters in der Königsteiner Straße und verließ den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes stellte den Dieb zur Rede. Daraufhin zog er eine Spielzeugpistole aus der Innentasche seiner Jacke und rannte über den Parkplatz. Am Rand des Geländes setzte der Mann sich auf eine Bordsteinkante und zog ein Küchenmesser aus seinem Rucksack und hielt dieses in Richtung der Mitarbeiter, die dem Flüchtigen gefolgt waren. Der Dieb ließ sich von den herbeigerufenen Polizeibeamten widerstandslos festnehmen.

Da der Verdacht bestand, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen, bevor er wieder entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Einbrecher verscheucht,

Bad Soden, Oranienstraße, Mittwoch, 21.05.2025, 11:10 Uhr

(ro)In Bad Soden hat eine Anwohnerin am Mittwochmorgen einen Einbrecher verscheucht.

Der Täter klingelte zunächst gegen 11:10 Uhr an der Tür eines Anwesens in der Oranienstraße. Anschließend begab er sich in den rückwärtigen Bereich des Gartens und kletterte auf den Balkon im ersten Stock. Beim Versuch, gewaltsam über die Terrassentür ins Haus einzudringen, bemerkte der Unbekannte, dass ihn eine Anwohnerin beobachtete. Eilig flüchtete er daraufhin über den Garten in Richtung eines Waldstückes. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 25 bis 40 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Medizinischer Notfall ursächlich für tödlichen Verkehrsunfall, Bad Soden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 22.05.2025, 04:47 Uhr

(ro)Ein medizinischer Notfall war am frühen Donnerstagmorgen die Ursache für einen tödlichen Verkehrsunfall in Bad Soden.

Um 04:47 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit einem Lkw auf der Königsteiner Straße in Richtung Gartenstraße, als er wegen eines medizinischen Ausnahmezustands die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. So kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach zunächst ein Hoftor, bevor der Lastwagen an einer Hauswand zum Stehen kam. Feuerwehrkräfte befreiten den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verliefen erfolgslos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit, der Schaden an der Hauswand beeinträchtigt die Statik des Wohnhauses nicht. Die Gesamthöhe des Schadens beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

4. Motorradfahrer gestürzt,

Eppstein, Landesstraße 3011, Mittwoch, 21.05.2025, 18:00 Uhr

(ro)Am Mittwochabend ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3011 im Bereich Eppstein gestürzt.

Ein 18-Jähriger war auf seinem Zweirad auf der Bundesstraße 455 aus Richtung Kelkheim in Richtung Wiesbaden unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 3011 musste der Fahrer an der roten Ampel anhalten. Beim Anfahren geriet der 18-Jährige auf einer Diesellache ins Rutschen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Hierbei zog er sich leichtere Verletzungen zu. Der Schaden an seiner Generic Motor beläuft sich auf über 1.000 Euro. Welches Fahrzeug zuvor Diesel verloren hatte, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund der Diesellache und des daraus resultierenden Unfalls wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

