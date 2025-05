PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Diebstahl von Fahrrädern aus Garage +++ Geldbörse aus PKW entwendet +++ mit Glasflasche geschlagen worden +++ Unfall mit leichtverletzten Personen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Getränkemarkt,

Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Samstag, 24.05.2025, 03:49 Uhr

(mf) Samstagnacht, gegen 03:45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in der Hauptstraße in Eppstein-Vockenhausen ein. Der Täter schlug eine Scheibe seitlich des Haupteinganges ein und verschaffte sich so Zutritt zum Markt. Im Verkaufsraum wurden mehrere Schränke geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen und Spirituosen entwendet. Der Täter flüchtete anschließend durch das eingeschlagene Fenster in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Der Täter konnte anhand der Videoaufzeichnung wie folgt beschrieben werden: Der Täter ist männlich, ca. 180cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine medizinische Maske, eine schwarze ärmellose Jacke mit einem weißen Pullover darunter und eine enge Jeans.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Kiosk,

Kriftel, Parkstraße, Samstag, 24.05.2025, 02:30 Uhr,

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen Samstagnacht, gegen 02:30 Uhr in einen Kiosk in der Parkstraße in Kriftel ein. Die Täter brachen das Tor des Kiosks und die Anschlusstür in den Verkaufsraum mit einem unbekanntem Hebelwerkzeug auf. Im Verkaufsraum entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Diebstahl mehrerer Fahrräder,

Eschborn, Im Deiengarten, Donnerstag, 22.05.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 18:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einer Tiefgarage in Eschborn im Deiengarten. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist bisher nicht bekannt. Sie entwendeten aus der Garage drei Fahrräder, indem sie die dazugehörigen Schlösser mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes KTM Kapoho, ein rotes KTM Kapoho und ein weißes Scott Axis.

Die zuständige Polizeistation Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

4. Handtasche aus PKW entwendet,

Hofheim, Vincenzstraße, Freitag, 23.05.2025, 11:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 11:15 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagvormittag in Hofheim in der Vincenzstraße eine Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug. Die Täter schlugen hierzu die hintere Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten die, auf der Rückbank liegende, Handtasche der Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

5. Mit Glasflasche geschlagen worden

Hofheim, Homburger Straße Samstag, 24.05.2025, 03:27 Uhr

Samstagnacht, gegen 03:30 Uhr, kam es in Hofheim in der Homburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Geschädigter und bislang drei unbekannte Täter besuchten eine Lokalität an der Örtlichkeit. Dort kam es zwischen den Beteiligten zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In deren Verlauf schlug einer der Täter dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Ein weiterer Geschädigter versuchte daraufhin den Streit zu schlichten und wurde von einem der drei Täter an den Haaren gezogen. Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit in Richtung Innenstadt Hofheim. Die Geschädigten beschrieben die Täter wie folgt: Täter eins war männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, hatte eine südländische Erscheinung und dunkle kurze Haare. Er trug einen schwarzen Sportanzug. Die anderen beiden Täter wurde auf 28-30 Jahre alt geschätzt. Sie waren ca. 180 cm groß. Sie hatten ebenfalls eine südländische Erscheinung und kurze Haare. Beide waren schwarz gekleidet.

Die zuständige Polizeistation Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

6. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hofheim, Bahnstraße Freitag, 23.05.2025, 21:15 Uhr

Ein 16-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Leichtkraftfahrzeug (roter Ligier) die Bahnstraße in Hofheim in Richtung Diedenbergen. Vor ihm fuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem schwarzen Mercedes GLC in dieselbe Richtung. Diese musste aufgrund von Gegenverkehr abbremsen. Der 16-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der rote Ligier war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer des Ligier und seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

