POL-MTK: Basecap geraubt +++ Einbruch +++ Sachbeschädigung durch Graffiti - Festnahme +++ Mülltonne angezündet - Tatverdächtiger angetroffen +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Kontrolltag Mitte

1. Basecap geraubt,

Bad Soden, Am Bahnhof, Montag, 26.05.2025, 16:40 Uhr

(ro)In Bad Soden hatten es zwei Männer am Montagnachmittag auf das Hab und Gut eines Heranwachsenden abgesehen. Ein 20-Jähriger befand sich gegen 16:40 Uhr am Bad Sodener Bahnhof, als ihn zwei Personen ansprachen. Die beiden hätten dann mit Fäusten auf den 20-Jährigen eingeschlagen und ihm sein Basecap der Marke "Nike" vom Kopf gerissen. Hierbei wurde der Heranwachsende verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter seien in die S-Bahn Richtung Frankfurt geflüchtet. Das Duo wurde als etwa 30 Jahre alt und fast 1,80 Meter groß beschrieben. Einer soll von sehr kräftiger Statur sein und ein blaues Oberteil sowie eine beige Hose getragen haben. Sein Kompagnon war dunkel gekleidet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Kriftel, Bleichstraße, Samstag, 24.05.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 26.05.2025, 08:00 Uhr

(cm)Zwischen Samstag und Montag stiegen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Kriftel ein. Im besagten Zeitraum betraten die Täter das Objekt in der Bleichstraße, welches sich gerade im Umbau befindet. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten dadurch in das Innere der Gaststätte. Hier wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06196 2073-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung durch Graffiti - Festnahme, Eschborn, In der Wolfslach, Montag, 26.05.2025, 22.05 Uhr

(pl)Am Montagabend haben drei Jugendliche im Bereich von Eschborn den Boden einer Straße sowie mehrere Andreaskreuze mit Graffiti besprüht. Ein Zeuge wurde um kurz nach 22.00 Uhr in der Verlängerung der Niederurseler Allee auf die Sprayer aufmerksam und verständigte die Polizei, welche daraufhin drei 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige antreffen und kontrollieren konnte. Das Trio muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Mülltonne angezündet - Tatverdächtiger angetroffen, Kelkheim, Fischbach, Langstraße, Montag, 26.05.2025, 23.45 Uhr

(pl)In der Langstraße in Fischbach wurde am Montagabend eine Mülltonne von Jugendlichen in Brand gesetzt. Gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass Jugendliche unterhalb der Brücke ein Feuer machen würden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den zwischenzeitlich davongelaufenen Jugendlichen konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger von den Polizeikräften kontrolliert werden. Weitere Personen wurden nicht mehr angetroffen. Die in Brand gesetzte Mülltonne wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Eschborn, Landesstraße 3006, Montag, 26.05.2025, 20:27 Uhr

(my)Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 3006 zwischen Sossenheim und Eschborn auf Höhe der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer von einem PKW erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des schwarzen Mercedes befuhr die L 3006 aus Sossenheim kommend in Richtung Eschborn und beabsichtigte, nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Wiesbaden aufzufahren. Der Fahrer des Motorrads befuhr ursprünglich die L3006 von der Bundesautobahn 648 Fahrtrichtung Wiesbaden kommend in Richtung Eschborn. Hierbei wendete dieser auf der Sossenheimer Straße verkehrswidrig, um anschließend in Fahrtrichtung Sossenheim zu fahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 23-jährige Mercedesfahrer beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer von seiner Maschine geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Mercedesfahrer erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter zum Einsatz. Die L3006 in Richtung Sossenheim war in dem betroffenen Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

6. Kontrolltag Mitte - Gemeinsame Kontrollen von Kommunen und Polizei, Hofheim, Hattersheim und Kriftel, Montag, 25.05.2025, 07:15 Uhr bis 15:15 Uhr

(ro)Im Rahmen des "Kontrolltag Mitte" führte die Polizeistation Hofheim am Montag gemeinsam mit den Ordnungs- und Stadtpolizeibehörden der Kommunen Hofheim, Hattersheim und Kriftel mehrere Verkehrskontrollen durch. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen vor allem Handy- und Gurtverstöße im Fokus. An insgesamt drei Örtlichkeiten in den jeweiligen Kommunen wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte knapp 60 Fahrzeuge und über 70 Personen. Es konnten 46 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, ein Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von Marihuana. Entsprechende Verfahren gegen die Verkehrsteilnehmenden wurden eingeleitet.

