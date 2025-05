PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raubüberfall +++ Einbrecher festgenommen +++ Randalierer beißt Polizisten +++ Schüsse mit Schreckschusswaffe +++ Bushaltestelle beschmiert +++ Diebesduo öffnet Fahrzeug

Hofheim (ots)

1. Raubüberfall auf Sportwettenanbieter, Eschborn, Hauptstraße, Sonntag, 25.05.2025, 21:35 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben zwei bewaffnete Räuber einen Sportwettenanbieter in Eschborn überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge betraten die beiden Männer um 21:35 Uhr das Objekt in der Hauptstraße, zogen eine augenscheinliche Schusswaffe sowie ein Reizgassprühgerät und forderten den anwesenden Mitarbeiter auf, Bargeld auszuhändigen. Dieser übergab den Tätern daraufhin Geld aus der Kasse und wurde dann von ihnen mit Reizgas besprüht. Im Anschluss flüchtete das Duo in Richtung Hauptstraße. Es soll sich um zwei etwa 25 bis 35 Jahre alte, circa 1,85m große Männer gehandelt haben. Beide sollen eine "normale Statur" gehabt und blaue medizinische Masken getragen haben. Einer der beiden trug eine beige oder braune Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jeanshose, dunkle Schuhe sowie blaue Gartenhandschuhe. Sein Komplize war bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke "Nike", einer grauen Hose, dunklen Schuhen mit weißen Applikationen und schwarzen Handschuhen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher werden auf Baustellengelände festgenommen, Eschborn, Hinter der Homburger Eisenbahn, Sonntag, 25.05.2025, 00:55 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei in Eschborn zwei Baustellendiebe fest. Gegen 00:55 Uhr meldete sich der Sicherheitsdienst einer Baustelle in der Straße "Hinter der Homburger Eisenbahn" da soeben der Alarm ausgelöst hätte und zwei Personen auf dem Baustellengelände unterwegs seien. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen nach Eschborn entsandt wo sie zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 55 und 56 Jahren antreffen und festnehmen konnten. Es zeigte sich, dass die beiden zuvor einen Baustellencontainer aufgebrochen und mehrere Werkzeuge aus dem Container transportiert hatten. Beide wurden dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erließ.

3. Randalierer beißt Polizisten,

Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Samstag, 24.05.2025, 07:50 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen nahm die Polizei in Eschborn-Niederhöchstadt einen Mann fest, der zuvor betrunken in der Steinbacher Straße randaliert hatte. Gegen 07:50 Uhr gingen bei der Polizei die Mitteilungen über den Mann ein. Dieser wurde in der Folge einer Kontrolle unterzogen, nachdem er einem Platzverweis nicht nachgekommen war, und zu einer Dienststelle gebracht. Dort wurde der 43-Jährige zunehmend aggressiver und biss einem Beamten in den Arm. Zusätzlich beleidigte er die anwesenden Polizisten mehrfach. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

4. Schüsse mit Schreckschusswaffe,

Eppstein, Am Stadtbahnhof, Freitag, 23.05.2025, 21:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend sorgten Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in Eppstein für einen Polizeieinsatz. Gegen 21:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und schilderte, dass sie soeben am S-Bahnhof in Eppstein rund 8 bis 10 Jugendliche um die dortigen Sitzbänke beobachtet habe die sich dort gestritten hätten. Plötzlich habe ein Jugendlicher eine Schreckschusswaffe hervorgezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Daraufhin seien alle Beteiligten davongerannt, einer von ihnen sei auf einem Motorroller in Richtung Theodor-Fliedner-Weg geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Am Bahnhof wurden Hülsen einer Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche, welcher die Schüsse abgegeben haben soll, wurde als 17 Jahre alt, muskulös und 1,80 m groß beschrieben. Er trug einen grau, schwarz, weiß gemusterten (Quadrate) Pullover. Ein weiterer Beteiligter war etwas kleiner, jünger und hatte dunkle Haare und eine dünne Statur. Er trug eine beige Kappe sowie eine dunkle Hose. Die beiden Jugendlichen hätten laut der Zeugin ein "arabisches Aussehen" gehabt.

Die Polizei in Kelkheim ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und nimmt Hinweise zu den Jugendlichen unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5. Bushaltestelle beschmiert,

Hofheim am Taunus, Wallau, Am Wandersmann, Festgestellt: Sonntag, 25.05.2025, 15:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen beschmierten Unbekannte eine Bushaltestelle in Hofheim-Wallau. Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr wurde die verunstaltete Haltestelle in der Straße "Am Wandersmann" festgestellt. Unbekannte hatten einen Schriftzug an die Glasscheibe gesprüht und waren anschließend geflüchtet. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei zu melden.

6. Diebesduo öffnet Fahrzeug,

Bad Soden-Neuenhain, Schwalbacher Straße, Samstag, 24.05.2025, 02:43 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben zwei Diebe auf einem Neuenhainer Firmengelände zugeschlagen. Um 02:43 Uhr betraten die beiden das Gelände in der Schwalbacher Straße und öffneten ein dort abgestelltes Fahrzeug. Aus diesem nahmen sie Bargeld, Bekleidung sowie ein Elektrogerät an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Von den Tätern liegen Personenbeschreibungen vor. Beide sollen etwa 18 bis 22 Jahre gewesen sein und Handschuhe getragen haben. Einer trug eine graue Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover, eine Kappe sowie "Nike" Sportschuhe. Der zweite Täter trug einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Schuhe, eine schwarze Jeans und hatte schwarze kurze Haare.

Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

