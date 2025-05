PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrtgeld geprellt +++ Versuchter Einbruch in Vereinsheim +++ Rollerdiebe +++ Mähtraktor gestohlen +++ Bohrmaschine entwendet +++ Zwei Betrunkene verursachen Unfälle

Hofheim (ots)

1. Fahrtgeld geprellt,

Liederbach, Niederhofheim, Taunusstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 02:50 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch hat ein Fahrgast im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim eine Dienstleistung nicht bezahlt. Ein Mann hatte einen Fahrdienst bestellt und sich von diesem in die Taunusstraße fahren lassen. Bezahlt hat der Unbekannte die Dienstleistung jedoch nicht, er verschwand gegen 02:50 Uhr unter dem Vorwand Bargeld zu holen in einem Haus. Der Betrüger wird als etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß mit blonden Haaren und Bart sowie von polnischer Herkunft beschrieben. Er habe ein weißes T-Shirt und blaue Jeans getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Vereinsheim,

Hofheim, Hubertuspfad, Sonntag, 25.05.2025, 01:42 Uhr

(ro)Ein Hofheimer Vereinsheim hatten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag im Visier. Die Täter näherten sich um 01:42 Uhr dem Grundstück im Hubertuspfad und versuchten gewaltsam das Eingangstor zu öffnen. Nachdem dies misslang, kletterten sie über den Zaun. Am Vereinsheim und der zugehörigen Hütte konnten keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Weshalb die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Tätern um fünf Jugendliche handeln. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Rollerdiebstahl - Tatverdächtiger angetroffen, Schwalbach, Ostring, Montag, 26.05.2025, 14:45 Uhr

(ro)In Schwalbach konnte die Polizei am Montagnachmittag einen Jugendlichen antreffen, der im Verdacht steht, einen Roller entwendet zu haben.

Gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass Jugendliche im Ostring einen Roller schieben würden, nachdem sie das Kennzeichen zuvor in einem Gebüsch entsorgt hatten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den zwischenzeitlich davongelaufenen Jugendlichen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger von den Polizeikräften kontrolliert werden. Weitere Personen wurden nicht mehr angetroffen. Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Rollerdiebe zugange,

Hochheim, Delkenheimer Straße, Dresdner Ring, Montag, 26.05.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 08:00 Uhr

(ro)In Hochheim waren in der Nacht zu Dienstag Rollerdiebe zugange. Die Täter begaben sich zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr zur Grundstückseinfahrt eines Anwesens in der Delkenheimer Straße und knackten das Lenkradschloss eines dort abgestellten Rollers und entwendeten diesen. Im weiteren Verlauf bauten sie den vorderen Scheinwerfer aus, hierbei beschädigte sie die Verkleidung. Das rote Zweirad der Marke "C.P.I. Motor" ließen die Diebe in einem Gebüsch nahe einer Schule im Breslauer Weg zurück. Einen weiteren Roller, der vor einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Ring abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr. An dem schwarzen Zweirad der Marke "Malaguti" war zuletzt das Kennzeichen "909WXD" angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5467-0 entgegen.

5. Mähtraktor gestohlen,

Hattersheim, Dürerstraße, Montag, 26.05.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 11 Uhr

(ro)Unbekannte hatten es in Hattersheim zwischen Montag und Dienstag auf einen Mähtraktor abgesehen. Zwischen 14:00 Uhr und 11 Uhr betraten die Täter das Grundstück einer Gärtnerei in der Dürerstraße und stahlen den im Außenbereich abgestellten Mähtraktor im Wert von 25.000 Euro. Ob die Diebe zum Transport der Arbeitsmaschine ein Fahrzeug verwendeten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Bohrmaschine entwendet,

Bad Soden, Neuenhain, Sandwiese, Dienstag, 27.05.2025, 16:42 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain hat ein Dieb am Dienstagnachmittag eine Bohrmaschine aus einem Fahrzeug entwendet. Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei um 16:42 Uhr mit, dass sie in der Straße "Sandwiese" einen Dieb beobachtet habe. Der Mann habe eine Bohrmaschine der Marke "Makita" aus dem offenstehenden Laderaum des Pritschenwagens eines Logistikunternehmens mitgehen lassen und sich in Richtung Hauptstraße entfernt, während Mitarbeiter gerade Bauteile auslieferten. Die hinzugerufenen Streifen konnten den Dieb nicht mehr ausfindig machen. Der grauhaarige Mann soll mit einem grauen Oberteil und blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Sollten Sie Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung.

7. Betrunkener verursacht Unfall,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 27.05.2025, 14:30 Uhr

(ro)Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Hofheim einen Unfall verursacht. Der 58-Jährige war mit seinem VW Golf auf dem linken Fahrstreifen der Hattersheimer Straße in Richtung Hattersheim unterwegs, als er gegen 14:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Linienbus kollidierte. Hierbei erlitt der VW-Fahrer Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,6 Promille anzeigte, wurde ihm zudem Blut von einem Arzt abgenommen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird etwa 18.000 Euro beziffert. Den 58-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

8. Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet, Liederbach, Oberliederbach, Höchster Straße, Dienstag, 27.05.2025, 16:25 Uhr

(ro)Im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach ist ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstag geflüchtet, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Der 64-jährige Fahrer konnte seinen Citroen C3 infolge von Alkoholkonsum nicht mehr in der Fahrspur halten und stieß mit einem in der Höchster Straße geparkten Sprinter zusammen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden am Mercedes zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und gegen 16:25 Uhr die Polizei gerufen. Eine Streife konnte den Mann kurz darauf vor seiner Wohnanschrift in seinem Fahrzeug sitzend antreffen. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell