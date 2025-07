Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahrradunfall, Flächenbrand nach mutmaßlicher Brandstiftung, Einbruch in Wohnhaus

Buchen: Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Buchen schwer verletzt. Der 12-Jährige fuhr gegen 7:50 Uhr auf dem Fahrradweg, parallel zur Walldürner Straße, von Walldürn nach Buchen. Wahrscheinlich aufgrund mehrerer Kieselsteine auf der Fahrbahn stürzte der Junge alleinbeteiligt. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine zufällig vorbeifahrende Streife des Polizeireviers Buchen wurde auf den Unfall aufmerksam und konnte Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten sowie einen Rettungsdienst hinzurufen. Der Junge wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec der Marke Conway entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Mosbach-Lohrbach: Flächenbrand - Polizei sucht Zeugen

In Mosbach-Lohrbach kam es am Sonntagabend zum Brand einer landwirtschaftlichen Fläche. Der Brand erstreckte sich auf eine Fläche von etwa 20 mal 100 Metern, im Bereich der Verlängerung der Lindenstraße. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Unbekannte zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr absichtlich mindestens zwei Brandherde legten und so das Feuer entfachten. Die Feuerwehren Mosbach und Limbach konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen nach auf einen unteren dreistelligen Betrag. Die Feuerwehr war insgesamt mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die weitere Hinweise geben oder Angaben zu den möglichen Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Schefflenz: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

In Oberschefflenz brachen Unbekannte am Samstag in ein Wohnhaus in der Nelkenstraße ein. Zwischen 11:30 Uhr und 14:45 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher, vermutlich über die geöffnete Garage, Zugang zu den Wohnräumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände in einem noch nicht definierbaren Eurobereich. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit hinter ihrem Haus im Garten. Nachbarn konnten zuvor zwei verdächtige Personen beobachten. Diese wurden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, circa 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare, helle kurze Hose, helles T-Shirt. Person 2: männlich, circa 50 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze Hose, T-Shirt, Schalenhelm auf dem Kopf, war mit einem dunklen Motorroller unterwegs. Zeugen, die rund um die Nelkenstraße am Wochenende verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

