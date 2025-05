Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unbemannter Reisebus gerät ins Rollen.

Lippe (ots)

In der Jahnstraße in Horn geriet ein Reisebus am Mittwochvormittag (21.05.2025) gegen 10.40 Uhr ins Rollen, da der Fahrer augenscheinlich vergessen hatte die Bremse zu betätigen. Der 63-Jährige verließ den Bus und bemerkte anschließend, dass dieser rückwärts rollte. Beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen, stürzte er und wurde leicht verletzt. Der Bus rollte ein Gefälle hinunter und kam vor einem Baum an einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Er musste im Anschluss abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte bei der Reinigung der Unfallstelle, da Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich ausgelaufen waren. Auch die Untere Wasserbehörde wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell