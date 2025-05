POL-LIP: Lemgo. Volvo gestohlen.

Lippe (ots) - An der Einmündung Am Anger/Volkhausenstraße stießen am Dienstagnachmittag (20.05.2025) gegen 15 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Radfahrerin auf der Volkhausenstraße in Richtung Blomberger Straße, als sie an der Einmündung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Jungen missachtet, der auf seinem Fahrrad ...

mehr