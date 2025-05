Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork Eichholz. Junge Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht.

Lippe (ots)

An der Einmündung Am Anger/Volkhausenstraße stießen am Dienstagnachmittag (20.05.2025) gegen 15 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Radfahrerin auf der Volkhausenstraße in Richtung Blomberger Straße, als sie an der Einmündung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Jungen missachtet, der auf seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war und links in die Volkhausenstraße abbog. Der 6-Jährige aus Detmold stürzte durch den Zusammenstoß von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Die unbekannte Radfahrerin kümmerte sich zunächst um den gestürzten Jungen, verließ dann jedoch nach Absprache mit der Mutter des Kindes die Unfallstelle in unbekannte Richtung ohne Personalien auszutauschen. Sie soll etwa 14 - 16 Jahre alt sein, hat schulterlange, lockige, braune Haare, ist ca. 1,60 - 1,70 m groß und trug einen Ranzen/Rucksack auf dem Rücken. Die Radfahrerin sowie Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell